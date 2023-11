L'International Football Association Board (IFAB) si riunirà a inizio 2024 e potrebbero esserci alcune novità regolamentari. Secondo Marca l'organismo si concentrerà sulle "espulsioni temporanee", le sanzioni per i giocatori che si avvicinano all'arbitro, e la questione del fuorigioco che, se venisse modificata, permetterebbe all'attaccante di stare davanti all'ultimo difensore, purché la parte del suo corpo più vicina alla porta sia in “contatto” con l'avversario. Dunque la cosiddetta Legge Wenger, in quanto proposta dall'ex tecnico dell'Arsenal.