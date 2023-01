Tra l'ultima Inter e quella di domani la differenza è Lukaku: cosa aggiunge?

"Conosciamo le sue qualità, è tornato con grande voglia e predisposizione al sacrificio, ha avuto un infortunio alle prime giornate, ci dà soluzioni diverse e ci migliorerà ulteriormente. Siamo stati il miglior attacco lo scorso anno, siamo ora il secondo, le mie squadre hanno sempre segnato tanto spero che possa aiutarci a migliorare, lui come Correa".

Come stanno gli attaccanti?

"Posso dire che finalmente dopo tanto tempo abbiamo 4 attaccanti disponibili, nell'anno appena terminato non li ho mai avuti. Lautaro è arrivato da 4 giorni ma si è allenato bene, Correa l'ho visto meglio. Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra. A prescindere dalla partita di domani spero di averli tutti e 4 per tutto il tour de force che ci attende. Per domani devo ancora fare delle valutazioni, ho dei dubbi che in questi due allenamenti mi toglierò".