L'Inter ha due partite consecutive a San Siro davanti. Vincendo la prima sarebbe già aritmeticamente campione. Lo stesso se dovesse pareggiare il derby e poi vincere col Torino, sempre al Meazza, nel weekend successivo.

Sarebbe, come riporta Cronache di spogliatoio, il primo scudetto vinto a San Siro dal 1988/'89. I successivi sono stati infatti conquistati in trasferta oppure "sul divano", prima ancora di giocare, per via del risultato della prima inseguitrice.