La Nazionale argentina Under 20 di Javier Mascherano debutta in serata nel Sudamericano di categoria, affrontando i pari età del Paraguay a Calì, in Colombia. Il torneo garantirà quattro posti per il Mondiale che si giocherà in Indonesia e tre per i Giochi Panamericani di Santiago. L'ex Barcellona e Liverpool dovrà affrontare però la competizione con alcune assenze eccellenti, come quelle di Alejandro Garnacho del Manchester United, dello juventino Matias Soulé e di Valentin Carboni, rimasto a disposizione di Simone Inzaghi all'Inter.