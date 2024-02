Come si legge su Gazzetta.it, la seconda vita nel calcio di Samir Handanovic si sta svolgendo tra lezioni di tattica per ottenere il patentino di allenatore, il supporto al vivaio dell'Inter e la valutazione dei portieri nel mirino del club per la prima squadra. Quanto a quest'ultimo compito, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno guardando intorno per comporre il reparto del futuro, Handa si renderà utile quando dovrà essere presa una decisione definitiva.

Già nell'estate 2024, aggiunge la rosea, il club milanese dovrà fare delle riflessioni sul vice-Sommer, decidendo se riscattare dalla Sampdoria Emil Audero, esercitando il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni, provare a rinnovare ancora un anno il prestito oppure andare alla caccia di un altro profilo.