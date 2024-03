Solo 1-1 in casa per l'Inter contro il Napoli. A fine gara è l'esterno Federico Dimarco a commentare il match ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, poi a fine partita ci sta che ci siano certi momenti dentro a un match. Arrivavamo dai tempi supplementari di Madrid, è un pareggio che ci può stare ma sicuramente ci dispiace. Non deve essere un pareggio a fermare quello che stiamo facendo da tanti mesi, ora ci fermiamo per la sosta per le Nazionali e poi dobbiamo ripartire ancora più forti".

Non era scontato fare questo tipo di prestazione contro il Napoli dopo i supplementari di Madrid.

"Un po' i 120' di Madrid hanno inciso, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, potevamo forse concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo concesso un corner, preso un gol e alla fine ci dobbiamo rammaricare per le occasioni sprecate".