Nello studio di 'Sky Calcio Club' si parla anche del momento dell'Inter, attesa stasera al Marassi dalla Samp per il match che chiude la 22esima giornata di Serie A: "All’Inter serve vincere per tenere alta la tensione, la partita contro la Sampdoria è complicata e serve vincere per rimanere concentrati anche in vista del Porto - le parole di Paolo Di Canio. L’Inter deve battagliare per tanti motivi: la classifica, la concentrazione.... È una partita che non si può sbagliare. Lukaku? Deve sentirsi il totem assoluto altrimenti rischia di incupirsi, per questo deve segnare e tornare a sentirsi importante".