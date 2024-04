Nigel Reo Cocker, ospite della CBS, ha tracciato un punto valutativo su Inter e Juve: "La Juventus è imbarazzante da guardare. La vedi giocare e pensi che siamo nell'era dei dinosauri. Non è vero che il risultato è l'unica cosa che conta. Non è affatto entusiasmante come invece lo è l'Inter. Se vedi com'è messa dal punto di vista tattico l'Inter, ti rendi conto che è già di un livello superiore rispetto alla Juve. È una squadra compatta che ha un buono stile di gioco e si esalta attraverso il collettivo".