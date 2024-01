Successo nerazzurro in Supercoppa contro il Napoli. Beppe Bergomi ha analizzato così la sfida a Sky Sport: "Il Napoli ha fatto una partita tatticamente perfetta, ha messo in difficoltà l'Inter coprendo il campo molto bene e tenendo linea difensiva alta e squadra corta. Non ci sono state grandissime occasioni, nel primo tempo l'Inter si è resa pericolosa in un paio di circostanze, ma l'equilibrio è stato netto. L'Inter ha bisogno di più tempo per preparare queste partite, oggi è stata brava, paziente fino alla risoluzione".