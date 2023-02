Nel contesto dell'intervista rilasciata a Uefa.com , Alessandro Bastoni ha parlato di un'altra delle sue grandi passioni, il basket: "Io sono di un piccolo paesino di 3000 persone di nome Piadena, dove però la cultura cestistica è molto alta. Andavo il sabato sera a vedere le partite. Sono cresciuto insieme al basket ed è uno sport che mi appassiona tanto assieme al calcio. Il mio giocatore preferito è Steph (Curry, ndr ) e cerco di prendere tanto da lui soprattutto come visione di gioco.

Nel calcio dove stiamo andando oggi il ruolo è sempre meno importante, tutti fanno tutto che è un po' quello che ci insegna il basket, si gira molto e non ci sono marcature pre-definite. Fortunatamente un pregio che è ho restare calmo e lucido in situazioni in cui ci si potrebbe spaventare".