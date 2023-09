Franco Baresi risponde ai microfoni di Sky, durante il Premio Gentleman, di quel che potrebbe accadere nel prossimo derby. "Arriva forse troppo presto ma va accettato. Sappiamo che è molto sentito, due squadre che stanno bene. L'Inter ci ha sempre fatto soffrire. Sappiamo anche le difficoltà che possiamo incontrare, ma il derby è imprevedibile".

Banco di prova per Thiaw contro Lautaro. "Credo abbia già dimostrato di meritare di giocare nel Milan. Ha fisicità e personalità. Sarà tranquillo e farà la sua parte come ha dimostrato l'anno scorso. E' un punto fermo, ha una personalità che lo aiuta per cui speriamo bene. Il Milan in generale è cambiato. Sappiamo che non è semplice inserirsi ma abbiamo fiducia. Sappiamo che c'è l'Inter dall'altra parte. Sono i favoriti, ma abbiamo dimostrato di poter fare un buon calcio e vogliamo continuare. L'Inter è forte ed è a punteggio pieno come noi. Ha una rosa importante e ci ha creato problemi. Sono favoriti, ma noi vogliamo diventarlo. Sarà una bella lotta anche con le altre, mi auguro che il Milan sia competitivo fino in fondo, poi tanti fattori possono essere determinanti. Io credo che il Milan giochi un calcio molto competitivo. I nostri difensori hanno qualità importanti. Tomori, Kalulu e Thiaw possono fare questo calcio. Hanno fatto errori ma chi non li fa? La nostra difesa se sta bene è difficile farci gol".