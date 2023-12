A una settimana dalla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha determinato l'esercizio di abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA aprendo di conseguenza possibili nuovi scenari nel mondo del calcio, A22 Sports è tornata alla carica spiegando la bontà del progetto Superlega 2.0. Ecco la nota:

MEGLIO PER I TIFOSI

La nuova Superlega europea sarà la competizione per club più entusiasmante al mondo. Le migliori squadre , le partite più avvincenti, gratuite per tutti i tifosi.

Mentre l'attuale esperienza dei tifosi con abbonamenti televisivi multipli sta diventando proibitiva e altamente insoddisfacente, la creazione di una rivoluzionaria piattaforma di streaming sportivo direct-to-fan offrirà ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di vedere gratuitamente tutte le partite della Superlega europea.

MEGLIO PER I GIOCATORI

I giocatori vogliono competere regolarmente ai massimi livelli. La nuova Super League proposta, con 14 partite disputate durante l'intero anno - dove ogni partita conta - offrirà ai giocatori la possibilità di realizzare le loro ambizioni sul più grande palcoscenico d'Europa.

Allo stesso tempo, in combinazione con la portata globale di Unify, la nuova competizione proposta consentirà ai giocatori e ai fan di entrare in contatto con modalità mai raggiunte prima.

MEGLIO PER LE SOCIETÀ

Un sistema di campionati di formato infrasettimanale garantirà ai club una maggiore visibilità delle loro risorse, rendendo più facile pianificare impegni ragionevoli e a lungo termine per le spese dei giocatori e delle infrastrutture.

Anche un miglioramento sostanziale dell'attrattiva delle competizioni di livello europeo genererà risorse aggiuntive. In combinazione con l'applicazione rigorosa delle regole di sostenibilità finanziaria, questo renderà i singoli club più competitivi nelle competizioni nazionali e internazionali a cui partecipano, compiendo al contempo un grande passo avanti nel sostegno della piramide calcistica.

MEGLIO PER I CAMPIONATI NAZIONALI

I club di tutta Europa soffrono attualmente di enormi squilibri finanziari che limitano la loro capacità di competere sia a livello nazionale che internazionale.

Con la nuova proposta A22, i campionati nazionali beneficeranno di una base più ampia di club nazionali forti, continuando ad essere il punto di accesso iniziale alle competizioni di livello paneuropeo.

MEGLIO PER IL CALCIO DI BASE.

Gli investimenti nell'intera piramide calcistica sono fondamentali per mantenere un ecosistema calcistico sano. La nuova proposta per la Super League europea prevede un aumento dei pagamenti di solidarietà per i club di base e non partecipanti fino all'8% dei ricavi del torneo, con un importo minimo di 400 milioni di euro, più del doppio di quello distribuito nelle attuali competizioni paneuropee.

È importante notare che dovranno cambiere anno anche le modalità di erogazione dei pagamenti di solidarietà.

A22 propone che un'autorità indipendente sia incaricata di distribuire questi pagamenti con criteri chiari e un resoconto pubblico dell'impatto. Tale organismo indipendente avrebbe un solo obiettivo, il miglioramento e la sostenibilità del gioco.