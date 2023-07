L’Inter molla Lukaku e procede con l'immediata comunicazione della decisione presa al diretto interessato. I "pochissimi secondi di telefonata per provare a ricucire i rapporti" con Ausilio - come fa sapere il Corriere della Sera - sono stati insufficienti ad ammorbidire la posizione della dirigenza nerazzurra: troppo tardi. L'Inter nelle prossime ore "comunicherà al Chelsea l’interruzione delle trattative, con il giocatore che ora dovrà capire se trasferirsi alla Juve (ma solo in caso di partenza di Vlahovic), o in Arabia, dove ha ricevuto qualche proposta".

"L’Inter è furiosa per il 'doppio gioco' di Lukaku" si legge su Corsera che, con tanto di riferimento al 2021, esclama: "Quindi, ci risiamo". La telefonata di stanotte dunque "non è stata certo conciliante, il dirigenti nerazzurri hanno esternato il loro disappunto per l’improvviso 'voltafaccia' del giocatore" che non avrebbe avuto neanche la possibilità di replica secondo la cronaca del quotidiano milanese. "Troppo tardi, insomma": i milanesi ora sono pronti a virare su altri obiettivi, pur restando scossi per l'improvviso comportamento dell’attaccante belga. Stupore che aleggia anche tra i corridoi di casa Blues. "Lukaku ha provato a risolvere la questione con l’ennesimo dietrofront - ma ormai ha fatto infuriare i tifosi interisti e soprattutto il club -".