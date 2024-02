Quella di stasera, secondo il Corriere dello Sport, può essere la notte di Kenan Yildiz. Il giovane attaccante turco della Juventus è pronto alla prima volta a San Siro: è lui il prescelto di Allegri (ballottaggio con Chiesa) per affiancare Vlahovic, complici le assenze di Milik e Kean. Per il resto la Juve punterà sui migliori: Rabiot è recuperato e giocherà accanto a Locatelli e McKennie, con Cambiaso e Kostic sulle fasce. In difesa Danilo tornerà al fianco di Gatti e Bremer.