Il Bologna perde la zona Champions e... anche qualche giocatore. Nell'ultimo turno di campionato i rossoblu sono andati ko a Bergamo contro l'Atalanta, scivolando al quinto posto in classifica nella settimana che conduce alla sfida del Dall'Ara contro l'Inter, fissata in calendario per il giorno di Pasqua. A preoccupare Italiano, però, c'è soprattutto la situazione legata all'infermeria.

Al Gewiss Stadium è stato costretto al cambio Nicolò Casale: il motivo è un infortunio alla spalla sinistra che verrà valutato con degli esami tra oggi e domani, riferisce Il Resto del Carlino. Il quotidiano ricorda anche che il numero 15 era entrato per sostituire Lucumì, reduce da un problema fisico che lo aveva messo in dubbio alla vigilia della sfida con la Dea. Da monitorare anche le condizioni di Odgaard (affaticamento muscolare), Dallinga (alle prese da diversi mesi con una pubalgia) e Castro, tenuto a riposo anche a Bergamo per il problema al piede destro rimediato in nazionale durante la sosta.