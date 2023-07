Thomas Zilliacus, l'imprenditore miliardario finlandese che era stato indicato da Reuters come potenziale acquirente dell'Inter, torna a esprimersi su Twitter a proposito dei fatti di casa nerazzurra, in particolare dando un consiglio per gli acquisti per il reparto portieri dopo aver letto che il contratto di Samir Handanovic potrebbe essere rinnovato: "Pensa fuori dagli schemi, pensa ad Erling Haaland. Ci sono molti ottimi portieri disponibili in Scandinavia che possono sostituire Onana, se viene venduto", il suo messaggio.

Think outside the box, think Erling Haaland. There are several very good goalkeepers available in Scandinavia who can fill the boots of Onana if he is sold. #nerazzurri #InterMilan #intersempre #SerieA