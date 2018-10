Matteo Politano partita dopo partita si sta ritagliando il posto da titolare nello scacchiere di Luciano Spalletti. Anche all'Olimpico di Roma l'esterno destro si è fatto valere contro la Lazio e su Instagram ha espresso la sua gioia per la vittoria, ottenuta nella città in cui è nato ed è cresciuto calcisticamente: "È sempre un’emozione speciale tornare in questo stadio, bello venire via con tre punti!".

VIDEO - TRIS INTER ALL'OLIMPICO, TRAMONTANA NON FINISCE PIU' DI ESULTARE