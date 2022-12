Dopo aver annunciato il ritiro dalla nazionale camerunese, il portiere nerazzurro André Onana si è subito attivato per allenarsi al meglio in vista della ripartenza contro il Napoli. Periodo natalizio che deve per forza comportare un po' di svago: ecco dunque che ieri sera ha passato una serata di relax tra amici con l'ex nerazzurro Achraf Hakimi e il il fuoriclasse assoluto Kylian Mbappeé. E non è mancata la Instagram story apparsa sul profilo del portiere dell'Inter.