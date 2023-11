Entrato in campo al posto dell'infortunato Benjamin Pavard, Matteo Darmian ha contribuito alla vittoria sul campo dell'Atalanta conquistandosi il calcio di rigore che ha permesso all'Inter di sbloccare il match. A fine gara il difensore esulta così sui social: "Un importante vittoria in trasferta stasera", le sue parole.

An important victory away from home tonight