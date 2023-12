In vista del posticipo di domani tra Fiorentina e Inter Femminile, che chiuderà l'undicesima giornata di Serie A Femminile, l'allenatore delle viola, Sebastian De La Fuente, vecchia conoscenza delle Women nerazzurre, ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club: "Voglio che la squadra finisca bene questo 2023. Dobbiamo avere la giusta maturità per affrontare una partita che è uno scontro diretto".

"Non è determinante, ma sicuramente è una gara che può lasciare un segnale per la conquista dei posti a disposizione per la Champions League. Nel girone di ritorno i punti contano, per questo dovremo essere aggressivi. Mi aspetto un Inter altrettanto aggressiva, perché vorrà accorciare le distanze in classifica. Per noi è l'occasione perfetta per salutare in modo giusto i nostri tifosi. Giocare in casa può essere determinante" ha concluso.