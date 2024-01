No a Turchia e no all'Arabia: Mehdi Taremi ha scelto l'Inter. Questo quanto è emerso - come riporta la Gazzetta dello Sport - dall'ultimo vertice tra il club nerazzurro e l'entourage dell'attaccante iraniano in scadenza con il Porto ,(RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA).

Taremi ha scelto e ha scelto l'Inter: decisione confermata dal suo staff la scorsa settimana. L'iraniano, attualmente in Coppa d'Asia, in estate era stato a un passo dal Milan prima che un cambio di scenario improvviso con protagonista l'agente mutasse tutto. Secondo la Gazzetta, Taremi arriverà a Milano prendendo il posto di Sanchez, destinato ai saluti a fine stagione. Oltre a un bonus alla firma, prassi in questi casi, per Taremi sarebbe pronto un triennale da 3 milioni annui, con la possibilità di “uscire” con una stagione di anticipo.

Taremi ha confermato ai nerazzurri che intende, appena possibile, avviare l’iter per ottenere lo status di comunitario, sfruttando una legge portoghese che permette di fare richiesta una volta compiuti 5 anni di permanenza fiscale nella nazione.