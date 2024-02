Mehdi Taremi non sarà oggi a Milano per le visite mediche con l'Inter. L'attaccante iraniano sarebbe dovuto arrivare già questa mattina in città per svolgere le visite mediche con i nerazzurri, ma l'iter verrà ritardato. Niente viaggio in Italia, niente esami al Coni (già prenotati per la giornata odierna) e niente ritorno a Oporto già programmato per le 20 di questa sera. Il giocatore, per ora, resterà dov'è.