Un'esperienza già iniziata con qualche mugugno da parte della tifoseria, si è rivelata a dir poco negativa quanto sfortunata per Juan Cuadrado. Il colombiano, che coraggiosamente ha accettato la sfida Inter dopo anni trascorsi alla Juventus e più di una polemica su certi atteggiamenti in campo, non ha potuto offrire il contributo sperato a causa di una serie di problemi fisici culminata lo scorso dicembre con l'inevitabile intervento chirurgico al tendine d'Achille che nei mesi precedenti lo ha tormentato. Ora che l'esterno di Necoclì è vicino al rientro, giusto per festeggiare l'ennesimo Scudetto della sua carriera, è anche tempo di pensare al futuro.

Scontato che il club nerazzurro non gli rinnoverà il contratto, avendolo già sostituito con Tajon Buchanan, per Cuadrado si prospetta una permanenza in Europa nonostante le ricche proposte dall'Arabia Saudita. Nello specifico, come appurato da FcInterNews.it si registra l'interesse per questa operazione a zero da parte di due club turchi e, come accaduto con molti altri colleghi (per esempio Edin Dzeko, con cui condivide l'agente Alessandro Lucci) la Super Lig potrebbe essere l'atto finale della sua carriera da professionista. Ma prima di valutare ogni offerta, la priorità è tornare a disposizione di Simone Inzaghi e magari in campo prima che questo campionato si concluda.