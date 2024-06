Un feeling mai nato con Igor Tudor ha posto suo malgrado Manuel Lazzari in seconda linea nelle gerarchie dell'allenatore della Lazio, che dal suo arrivo ha sicuramente fatto bene pur macando la qualificazione alla prossima Champions League. Evoluzione che l'esterno di Valdagno non si sarebbe aspettato e che loi ha portato a riflettere sul prosieguo della sua carriera, alla soglia dei 31 anni. L'idea di rimanere a Roma con il ruolo di riserva, dopo anni da titolare su quella fascia, non lo convince e nonostante un contratto valido fino al giugno 2027 sta seriamente pensando di cambiare aria questa estate.

Ovviamente l'entourage si sta già muovendo in tal senso e inevitabilmente il primo pensiero è stato ricongiungere Lazzari con l'allenatore che gli ha svoltato la carriera, proprio quel Simone Inzaghi che nella prossima stagione rischia di perdere Denzel Dumfries (trattative per il rinnovo ancora complicate) e spera di trovare un sostituto all'altezza. Nello specifico, il giocatore classe '93 è stato proposto recentemente all'Inter che lo ha inserito sul taccuino dei potenziali candidati. Molto dipenderà dal costo dell'operazione, perché vista l'età del diretto interessato e il fatto di non essere più una prima scelta del suo allenatore, la richiesta della Lazio non dovrebbe essere molto alta.