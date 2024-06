Mercoledì scorso tra le tante visite nella sede dell'Inter c'è stata anche quella dello Spezia, con Stefano Melissano, direttore sportivo dei liguri, che ha provato a convincere i nerazzurri a prestare nuovamente Francesco Pio Esposito senza ottenere però il via libera, al netto del riscatto già programmato e del contro riscatto che i milanesi eserciteranno il 16 giugno. Il piano per il più piccolo dei tre fratelli di Castellammare di Stabia è spostarlo in Serie A, magari in una squadra di medio-basso livello, per continuare il suo processo di crescita. Se però fosse ancora Serie B, gli Aquilotti avrebbero la priorità, secondo quanto promesso loro due giorni fa.

Oltre a chiedere eventualmente la disponibilità di altri giovani in prestito, lo Spezia ha confermato che Emil Holm sarebbe tornato in Liguria dall'esperienza a Bergamo, visto che l'Atalanta non avrebbe esercitato il diritto di riscatto. L'Inter si è così informata sulla situazione dell'esterno svedese, tra i nomi considerati qualora Denzel Dumfries lasciasse Milano questa estate.

Oltre ai nerazzurri, anche Roma e Bologna hanno effettuato un sondaggio con i liguri per il classe 2001. Per adesso nessuna trattativa, ma solo la consapevolezza che Holm è tornato allo Spezia per non restarci e non dovrà disfare le valigie.