Sono stati compagni di squadra per soli sei mesi al Bayern Monaco, però il rapporto tra i due è rimasto ben solido. Al punto che Manuel Neuer, portiere dei campioni di Germania, parlando nei giorni scorsi ai microfoni di Sport Bild ha rivelato di avere ancora un occhio di riguardo per le prestazioni in Italia di Yann Sommer: "Lo sto seguendo all'Inter. Ha giocato un'ottima prima metà di stagione", le parole di Neuer, che certamente avrà apprezzato anche l'ottimo rendimento fornito dal portiere elvetico con la maglia nerazzurra: nelle prime 19 partite di campionato, Sommer ha subito solo nove gol e ha mantenuto la porta inviolata dodici volte.

