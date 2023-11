"Secondo me l’episodio del fallo di mano è al limite, ci sarebbe da studiarci sopra questa situazione, poteva essere un’azione pericolosa. Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo mai fortunati". Così Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, si è espresso duramente ai canali ufficiali del club nel post-partita del match contro il Milan. "Se la Fiorentina ce l'ha messa tutta? Sotto questo punto di vista l’abbiamo dominata, come abbiamo dominato anche con la Juventus, ma poi porti a casa un pungo di mosche".