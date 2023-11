Brutta notizia per il Milan a quasi dieci minuti dal fischio d'inizio del match con il Lecce. Per la precisione al 9' l'attaccante rossonero Rafa Leao è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Il portoghese si è improvvisamente fermato, subito dopo uno scatto in profondità, toccandosi la coscia destra. Al suo posto Stefano Pioli, visibilmente preoccupato, fa subentrare Okafor.