Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, presente a Fiesole in occasione del premio Fair Play Menarini a Fiesole, incalzato a margine dell'evento dai giornalisti presenti in mista, ha risposto anche sulle tante richieste avute per Vicario, svelando: "L'Inter mi ha chiamato fino all'ultimo giorno disponibile rispetto all'accordo e al contratto di Vicario. Noi avevamo già ricevuto i documenti, ovviamente da persone corrette e perbene mi hanno solamente domandato a che punto ero e hanno avuto il dispiacere che la cosa andasse in quella direzione lì. Mi hanno detto che a loro servivano ancora un po' di giorni, quindi mi hanno detto 'fai il tuo' come si dice fra amici (ride, ndr)".

