L'Inter non ha fretta di rinnovare il contratto di Lautaro Martinez, anche perché l'accordo scade nel 2026 e, inoltre, il suo agente Alejandro Camano ha recentemente rivelato ai nostri microfoni che non ci saranno problemi nella trattativa (rileggi qui le sue parole). "Stiamo affrontando negoziazioni che portano a prolungare la vita di questi atleti con l'Inter, ma nasce soprattutto da un forte senso di appartenenza che i ragazzi hanno dimostrato verso un club importante e questo non può che lusingarci. Lo faremo con calma, non è una situazione che ci crea problemi. Sono dinamiche che dobbiamo gestire all'interno di una stagione sportiva, ma oggi dobbiamo concentraci sulla partita di domani e su quella di settimana prossima in Champions", ha spiegato Beppe Marotta, a margine della presentazione di 'FICTS Festival Sport Movies & tv'.

