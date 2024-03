Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani analizza così il momento vissuto dall'Inter: "Inzaghi ha sempre valorizzato i giocatori e li ha fatti rendere, lo seguo da sempre ed è una cosa che ha sempre fatto, anche con i giovani".

E ancora: "Penso che l'Inter passerà il turno, ma qualora non dovesse succedere perché affrontano comunque una squadra forte e abituata alle coppe non facciamo per favore l'errore di ridimensionare la stagione. La stagione è stata fantastica, in Champions con l'Atletico Madrid puoi perdere, ha battuto due volte il Real Madrid, ma la stagione dell'Inter resta meravigliosa".