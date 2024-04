Alla Pinetina oggi era presente la dirigenza dell'Inter al gran completo, anche per celebrare il 48esimo compleanno di Simone Inzaghi, il terzo vissuto a Milano. Stando a quanto riferisce Sky Sport, Beppe Marotta&Co. hanno pranzato con il tecnico piacentino, che ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo nerazzurro. Per l'occasione, ovviamente, non poteva mancare la torta.

