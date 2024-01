Il 4 febbraio si avvicina e in tanti si chiedono chi sarà l'arbitro chiamato a dirigere la delicata sfida al vertice tra Inter e Juventus. La decisione spetterà al designatore Rocchi, con la corsa che - stando a quanto risulta a SportMediaset - riguarda tre fischietti: in lizza ci sarebbero infatti Guida, Maresca e Mariani.

"Essendo Maresca e Mariani totalmente assenti dal panorama delle designazioni di questo weekend (mentre Guida, già scelto per il Derby d’Italia all’andata, sarà AVAR in Cagliari-Torino e VAR in Milan-Bologna), viene da pensare che il designatore li stia preservando per puntare proprio su uno di loro due", specifica l'emittente televisiva.

