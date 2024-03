Domani, alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, la Nazionale italiana completerà il suo breve tour negli Stati Uniti con la seconda tappa che prevede l'amichevole contro l'Ecuador dopo la vittoria sul Venezuela. Un test nel quale Luciano Spaletti insisterà sulla difesa a tre, ma cambiando tutti gli interpreti rispetto a quelli schierati giovedì: davanti a Guglielmo Vicario, infatti, si schiereranno Matteo Darmian, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni. In mezzo spazio a, Jorginho e Nicolò Barella, con Federico Dimarco e Raoul Bellanova che correranno sulle fasce. In attacco, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini agiranno alle spalle di Giacomo Raspadori. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori.

