Si parla poi di quello che potrebbe essere lo sviluppo del torneo: "Per il futuro, c'è la proposta di una final four (offerta di 23 milioni) ma è complicato: bisognerebbe fare slittare una intera giornata di campionato, e poi dal 2024 ci sarà una Super Champions che ingolferà ancora più le date della stagione (problemi seri per Andrea Butti, head of competions della Lega, fra posticipi e anticipi). L'Ungheria ha offerto 8 milioni per una gara secca, come adesso, e il consiglio di Lega deciderà nei prossimi mesi. Inoltre, ci sono offerte per fare disputare una gara di campionato all'estero e anche la finale di Coppa Italia (ma qui è molto più complicato, pensate solo le polemiche politiche)".