Simone Inzaghi lo ha citato in conferenza stampa e chissà che un giorno non lo alleni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è uno scenario da escludere. Stiamo parlando di Daichi Kamada, centrocampista offensivo svinvolato dall'Eintracht Francoforte che nelle scorse settimane è stato ad un passo dal Milan. Anche la Lazio ci ha provato, ora il suo entourage lo ha proposto all'Inter che resta alla ricerca di un elemento per completare il suo centrocampo.

Un profilo alla Mkhitaryan perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ora è concentrata a risolvere il caso portieri e a regalare ad Inzaghi un altro attaccante. Kamada è giudicato un profilo interessante, ma non una priorità al momento. "Il primo rinforzo per il centrocampo è sempre considerato Samardzic dell'Udinese che però costa una ventina di milioni di euro", aggiunge la Rosea.