Cambio in porta stasera nell'Inter per il match con la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i pali ci sarà Samir Handanovic e non André Onana: "Inzaghi ha scelto di alternare Onana e Handanovic tra la gara di stasera e quella di Salerno. E le indicazioni portano al ritorno del capitano in campo stasera, con il camerunese titolare venerdì (e ovviamente martedì prossimo con il Benfica)", assicura la rosea.