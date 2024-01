Dopo un avvio di stagione trascorso a guardare i compagni giocare, nelle ultime settimane Valentin Carboni ha trovato maggiore spazio nel Monza. Un premio per il gol segnato contro la Juventus che ha riportato in auge il suo nome anche agli occhi del tecnico Raffaele Palladino, che oggi a Frosinone si è goduto una prestazione sontuosa del gioiellino albiceleste (assist, gol e protagonista anche nella terza marcatura). Il cambio di rotta nelle gerarchie dei biancorossi pertanto non dovrebbe spingere il giovane argentino lontano dalla Brianza a gennaio, dov'è in prestito dalla scorsa estate.

Rimarranno dunque infruttuosi i tentativi di Valencia e Rayo Vallecano, che hanno sondato il terreno per il classe 2005 già per questa finestra di mercato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!