L'affare Lazar Samardzic rischia seriamente di saltare. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, l'Inter non intende fare alcun passo avanti rispetto all'accordo già sancito con l'intermediazione di Rafaela Pimenta. Toccherà quindi all'enturage e quindi in definitiva al giocatore uscire dall'impasse, se vuole davvero i nerazzurri.

"Nel caso in cui saltasse l’affare, per poter completare il reparto i dirigenti dell’Inter dovranno decidere se trovare una soluzione interna oppure concentrarsi su altri nomi, come quello dello svincolato Pereyra, reputato non una priorità nelle settimane scorse e che potrebbe diventare un’alternativa last minute in caso di bisogno", riporta il quotidiano.