"Credo che uno dei segreti dell’Inter sia la gestione di Marotta", ha detto Sebastian Frey, rispondendo a TV Play sulla sicurezza che trasmette l'amministratore delegato area sport al club. "Ho avuto modo di parlare con lui recentemente e anche solo attraverso la sua presenza carismatica è in grado di trasmettere sicurezza e serenità. Sono fiducioso perché vedo una rosa molto più ampia e superiore rispetto a Milan, Napoli e Juventus. Poi i bianconeri potranno dare fastidio da marzo in avanti perché senza avere le coppe avranno più freschezza rispetto alle altre, ma sono ottimista che l’Inter possa portare a casa almeno un trofeo in questa stagione”.

Sulla Lazio e lo stato di forma degli attaccanti:

"La partita con la Lazio non è da sottovalutare da parte dell’Inter visto che con la Juve a due punti non può permettersi passi falsi. Inzaghi sta provando a gestire al meglio Lautaro. Ha provato a mettere dentro Sanchez che però non è pronto a giocare una partita intera e Cuadrado è nelle stesse condizioni. Io credo che nelle seconde scelte ci sia da ritrovare un po’ di condizione fisica, finora l’Inter è 'Lautaro dipendente'".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!