"Bellissima serata, era importantissima. Sono contento per i tre punti". Così Davide Frattesi commenta l'exploit in nazionale contro l'Ucraina nella mixed zone del Meazza. "Il ct mi ha chiesto di dare una mano dentro l'area, si sa che mi piace farlo. E' andata bene, speriamo di farne altri. E' una settimana fondamentale e speriamo che finisca ancora meglio...", dice l'interista alludendo al derby. "Io e Barella insieme in campo? Sicuramente si può, vanno trovati solo gli equilibri giusti", risponde ancora Frattesi.