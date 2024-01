Intervistato dai giornalisti dell'agenzia di stampa turca Anadolu, Leonardo Bonucci ha raccontato i motivi principali che lo hanno spinto a sposare il progetto del Fenerbahçe, lasciando l'Union Berlino a metà stagione: "Ho percepito che tutti mi volevano, questo è stato molto importante per me - le parole dell'esperto difensore -. Successivamente ho incontrato Dzeko e mi ha dato informazioni dettagliate sul club, così è diventato più facile per me venire qui. Il Fenerbahçe è un posto importante per me, è stata una buona scelta. Voglio completare la mia carriera vincendo campionati e coppe. Ecco perché ho scelto di venire. La Super League è un buon torneo di qualità. So quanto siano importanti le sfide contro Galatasaray e Beşiktaş, la rivalità tra Inter e Juventus è simile a quella tra Fener e Gala qui".

A proposito di derby d'Italia, infine, Bonucci ha inquadrato così la sfida eterna tra le due squadre, senza mancare di elogiare il nerazzurro Hakan Calhanoglu, il capitano della Nazionale turca: "Abbiamo parlato 2-3 mesi fa. È uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento. La Juventus potrebbe essere un po' più avvantaggiata nella corsa scudetto perché l'Inter gioca anche la Champions League. Credo che questa rivalità durerà fino all'ultima partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!