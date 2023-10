Archiviata anche l'amichevole con la Bulgaria, Kristjan Asllani si appresta a tornare in Italia per riprendere la preparazione con l'Inter. Dove arriva dopo aver giocato due partite intere, una cosa che non gli accadeva da parecchio tempo come afferma lui stesso nel dopopartita: "Sono molto felice, perché era da un po' che non avevo così tanti minuti. Mi sentivo bene e avevo voglia di giocare, quindi ringrazio l'allenatore per avermi dato l'opportunità. Ora tornerò all'Inter, dove spero di poter ottenere più minuti possibili", le sue parole a SuperSport.

