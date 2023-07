Non c'è solo il Genoa tra i club interessati a Danilo D'Ambrosio. L'ex Inter è recentemente finito nella lista degli obiettivi del Monza, come rivela TMW. "Al momento sembrano i brianzoli il club in corsa e davanti a tutti per il difensore - si legge -. È emerso anche il Genoa negli ultimi giorni, ma il Grifone ha già sei giocatori fuori dalla lista degli over e da piazzare in questo mercato come priorità".