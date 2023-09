Aveva fatto rumore l'esclusione dalla partita contro l'Uruguay del cileno Alexis Sanchez, frenato da una sospetta anemia riscontrata a poche ore dalla partita tra le due nazionali sudamericane. Per l'attaccante dell'Inter, in ogni caso, non si tratta di niente di troppo grave o che l'Inter non conoscesse già. Come spiega La Gazzetta dello Sport, lo staff medico nerazzurro era infatti già a conoscenza della situazione dell'ex Marsiglia per il quale ha previsto degli ulteriori accertamenti e una dieta specifica che lo riporteranno a prendere vigore. Situazione, dunque, sotto controllo.

L’ipotesi che Sanchez fosse alle prese con una contrattura, come assicurato dall’ex attaccante e oggi commentatore Mauricio Pinilla, era stata scartata già a Milano durante gli esami medici e i test atletici svolti al suo arrivo e prima di riconoscergli l’idoneità fisica per rispondere alla chiamata della nazionale.