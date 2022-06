Nel corso del summit di ieri, oltre a rinnovare la volontà di acquistare il cartellino di Andrea Pinamonti (ancora non convinto, visto l'interesse della Fiorentina), il Monza ha provato a convincere l'Inter a concedere uno sconto su Lorenzo Pirola in vista di un trasferimento a titolo definitivo. Rispetto agli 8 milioni pattuiti la scorsa estate, i brianzoli vorrebbero spendere non più di 4,5 milioni. Cifra troppo bassa per i nerazzurri, disposti a scendere a 6,75, facendosi anche forza dell'interesse manifestato sia da Salernitana sia da Hellas Verona. Un interesse che però non è ancora evoluto in offerte. Situazione comunque fluida, perché il Monza è convinto di Pirola e una via di mezzo tra le parti si troverà.