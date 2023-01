Sabato sera, a San Siro, andrà in scena la sfida numero 63 in Serie A tra Inter ed Hellas Verona: lo score è decisamente sbilanciato in favore dei nerazzurri, capaci di ottenere 37 vittorie contro le 4 degli scaligeri; completano il quadro 21 pareggi. La striscia di imbattibilità dei milanesi in campionato dura da 22 partite, grazie a 18 successi e 4 X.