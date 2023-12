L'unico caso da moviola analizzato dalla Gazzetta dello Sport è quello che porta al gol di Arnautovic, con il contatto dubbio tra Bisseck e Strootman dopo la rimessa laterale di Darmian.

Secondo la rosea, Bisseck spinge con due mani sulla schiena Strootman che cade a terra. Doveri è posizionato bene e vede il contatto giudicandolo lieve e il Var Irrati non interviene per mandarlo alla review perché la valutazione sull’intensità dei contatti è dell’arbitro. "Il fallo poteva essere fischiato, la decisione non convince appieno", si legge.