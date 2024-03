C'è soltanto un dubbio di formazione andando verso Atletico Madrid-Inter, almeno per la parte nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Inzaghi punterà sui titolarissimi, quindi Acerbi e non De Vrij in mezzo alla difesa, l'inevitabile ritorno di Lautaro in attacco e un solo dubbio, quello sulla fascia destra, tra Darmian e Dumfries.

L'olandese ha il vantaggio di aver messo nelle gambe solo 45' nella partita disputata nel fine settimana contro il Bologna.