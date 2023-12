La sentenza della Corte Europea ha stabilito che la Superlega si può fare. Al momento le uniche due squadre rimaste dall'inizio nel progetto sono Real Madrid e Barcellona, ma come riportato da Tuttosport la Juventus è pronta a valutare un'adesione dopo aver iniziato a luglio il suo "processo di uscita". L'Inter, assieme a Roma, Atalanta e Genoa, hanno preso una posizione ufficiale e netta contro la Superlega. In Italia però ci sono alcuni club che stanno valutando l'idea di far parte del nuovo progetto. Tra questi il Napoli e il Milan.

Tanti top club europei (Psg, Bayern Monaco, i club di Premier League) hanno detto no alla Superlega. Favorevoli, secondo i primi rumors, sarebbero invece Ajax e Psv in Olanda, Benfica in Portogallo, Lione in Francia e Anderlecht in Belgio.